Nàng Mơ chạm ngõ điện ảnh, làm cháu ngoại NSND Thanh Hoa

NSND Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Thanh, quê Hà Nội. Bà bén duyên ca hát từ 9 tuổi, khi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Họa mi của thị xã Hà Đông. Sau khi tốt nghiệp trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), bà trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng.

Năm 1974, nghệ sĩ đi biểu diễn ở Trường Sơn, phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuối năm 1975, bà về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam đến lúc nghỉ hưu năm 2006. Giọng hát cao vút của bà gắn liền nhiều ca khúc Cách mạng bất hủ như: "Tình yêu của đất và nước", "Con kênh ta đào", "Tàu anh qua núi", "Tình yêu trên dòng sông quan họ". Bà được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2001.

Nàng Mơ tên thật là Lê Minh Trà My, người Hà Nội. Cô nổi tiếng với loạt video về đời sống trên mạng xã hội có hơn 400.700 người theo dõi trên TikTok. Hiện tại, cô là hạt giống tiềm năng của làng mốt Việt. Nàng Mơ đang là gương mặt gây chú ý trong chương trình Vietnam's Next Top Model năm 2025.