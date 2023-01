Nàng mệnh Hỏa mặc màu gì năm 2023 để hợp phong thủy?

Những người mệnh Hỏa nên chọn trang phục có màu sắc đỏ sẽ rất phù hợp vì theo ngũ hành, những gam màu này tượng trưng cho mệnh Hỏa. Bạn không nhất thiết cứ phải chọn màu đỏ tươi, có thể diện tông đỏ đô hoặc đỏ thẫm. Một số màu sắc trung tính mà bạn có thể lựa chọn để kết hợp cùng màu đỏ như be, trắng để tạo nên phong cách trẻ trung, năng động.

Màu xanh lá

Theo quan niệm ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, do đó người mệnh Hỏa cũng có thể lựa chọn các tông màu nóng khác tượng trưng cho Mộc như xanh lá cũng rất tốt.

Xanh lá là màu thuộc hành Mộc, Mộc lại sinh Hỏa, tựa như cây cháy tạo ra lửa. Do đó, màu xanh lá cây sẽ mang đến may mắn cho người mệnh Hỏa. Chị em có thể mix đồ màu xanh lá với các màu trung tính như be, trắng,… sẽ giúp sáng da hơn.