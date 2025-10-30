Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử

Ngày 30-10, sau 5 ngày mưa lớn liên tục, tại TP Đà Nẵng trời đã ngớt mưa, nhiều thời điểm có nắng nhẹ. Dù vậy, nhiều làng mạc ở bên sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn đang bị ngập rất nặng.

Tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên, nhiều nhà dân còn ngập gần đến nóc. Người dân cho biết nước rút khá chậm. Sau nhiều ngày nước ngập, lương thực dự trữ cạn kiệt, người dân đã phải chèo ghe thuyền đến các khu vực cao hơn để mua lương thực.

Nước ngập nặng tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng

Tại khu vực Điện Minh, phường Điện Bàn, nhiều nhà dân vẫn ngập hơn nửa nhà. Tương tự, tại khu vực Cẩm Kim (phường Hội An Đông), nhiều khu vực nước ngập lên tới quá đầu người.