Nàng hồ ly đẹp nhất Hàn Quốc: Trẻ mãi không già sau 20 năm, chuyện tình đẹp như mơ mới đáng nể

Shin Min Ah bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2001 với các vai diễn phụ trong những bộ phim truyền hình, nhưng cô chưa thật sự nổi bật. Mãi cho đến năm 2005, khi tham gia vào bộ phim My Girlfriend is a Gumiho (Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly Tinh), Shin Min Ah mới có cú nhảy vọt ngoạn mục. Trong My Girlfriend is a Gumiho, cô vào vai một nàng gumiho (chồn chín đuôi) có tính cách mạnh mẽ nhưng lại vô cùng dễ thương. Vai diễn này đã giúp Shin Min Ah khẳng định được tài năng của mình và trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Cô nhận được nhiều giải thưởng và lời khen ngợi về khả năng diễn xuất, đặc biệt là trong việc kết hợp giữa yếu tố huyền bí và lãng mạn trong vai diễn. Thậm chí cho đến nay, vẫn hiếm có mỹ nhân Hàn nào vượt qua được Shin Min Ah khi đảm nhận vai hồ ly.

Tạo hình hồ ly của Shin Min Ah

Sau thành công này, Shin Min Ah liên tiếp tham gia vào các bộ phim truyền hình ăn khách như My Love, My Bride, Tomorrow With You, Tomorrow, Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blue,.... Những vai diễn này đều yêu cầu Shin Min Ah thể hiện sự biến hóa đa dạng, từ những cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng đến những nhân vật mạnh mẽ, cá tính và đầy cá tính. Cô luôn làm chủ được cảm xúc của mình và mang đến cho người xem những trải nghiệm đầy cảm xúc trong mỗi bộ phim.

Shin Min Ah không chỉ dừng lại ở những bộ phim truyền hình, cô còn thử sức trong các bộ phim điện ảnh và nhận được nhiều lời khen ngợi. Một trong những tác phẩm nổi bật mà cô tham gia là My Love, My Bride, nơi Shin Min Ah vào vai một cô gái trẻ yêu và kết hôn với người đàn ông trong mơ, nhưng phải đối mặt với những thử thách lớn trong cuộc sống hôn nhân. Cũng nhờ vai diễn này, cô tiếp tục chứng minh được khả năng diễn xuất linh hoạt và sự ăn ý với bạn diễn.

Sự trở lại bùng nổ với Karma

Năm 2025, Shin Min Ah đã có một sự trở lại ấn tượng trong bộ phim Karma - tác phẩm hiện đang chiếm top 1 Netflix nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Với Karma, cô vào vai bác sĩ Joo Yeon – một nhân vật mang đầy đau khổ và vết thương lòng sâu sắc. Bộ phim này không chỉ là một sự đánh dấu quan trọng trong sự nghiệp của Shin Min Ah, mà còn là một vai diễn đột phá, thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng của cô trong một nhân vật đầy nội tâm và phức tạp.