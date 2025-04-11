Nâng hạng thị trường: Chứng khoán Việt bước vào sân chơi toàn cầu

Bước ngoặt hội nhập thị trường vốn toàn cầu

Mới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Hội đồng IGB xác nhận và chính thức thông báo về quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, với ngày hiệu lực dự kiến là thứ Hai, ngày 21/9/2026.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), việc nâng hạng từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi (emerging market) theo chỉ số như FTSE Russell là một bước ngoặt quan trọng, giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Nâng hạng thị trường chứng khoán – khẳng định vị thế của kinh tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu (Ảnh minh họa: KT)

Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia tương tự như Saudi Arabia và Kuwait, Giám đốc Chiến lược Thị trường VPBankS dự báo, việc FTSE nâng hạng sẽ mở ra cánh cửa cho dòng vốn đầu tư lớn vào Việt Nam với cơ hội thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động.

“Với giả định toàn bộ cổ phiếu Việt Nam hiện nằm trong bộ chỉ số FTSE Vietnam sẽ được đưa vào chỉ số các thị trường mới nổi, chúng tôi ước tính dòng vốn có thể đạt 3 - 7 tỷ USD sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực, trong đó khoảng 1,5 tỷ USD đến từ các quỹ thụ động (ETF)”, ông Sơn nhận định.

Nếu Việt Nam chiếm khoảng 0,5% tỷ trọng trong FTSE Emerging Index, ông Sơn ước tính, quy mô dòng vốn chủ động, thường lớn gấp 5 lần ETF, sẽ tạo cú hích đáng kể cho thanh khoản và định giá cổ phiếu. Đồng thời, kỳ vọng nâng hạng sẽ cải thiện thanh khoản và hiệu quả thị trường với kỳ vọng thị trường gia tăng giá trị giao dịch hàng ngày.

Dự báo về giá trị giao dịch trên thị trường các năm tới, chuyên gia VPBankS cho rằng, thanh khoản sẽ tăng mạnh nhờ nâng hạng cùng các cải cách theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến 2030 hay Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghị định 245/2025/NĐ-CP… mới ban hành. Theo đó, giai đoạn 2025-2026, thanh khoản bình quân mỗi phiên được dự báo có thể tăng từ 860 triệu USD hiện tại lên 1,5 - 2 tỷ USD, nhờ dòng vốn ngoại 3 - 5 tỷ USD từ nâng hạng FTSE và KRX.

Ở giai đoạn 2027-2030, thanh khoản đạt 3 - 5 tỷ USD/phiên, với số tài khoản chứng khoán có thể đạt 15 - 20 triệu tài khoản. Các yếu tố thúc đẩy gồm việc tăng số doanh nghiệp niêm yết (từ 1.600 lên 2.000), sản phẩm mới (derivatives, ETF), và FDI vào công nghệ xanh/logistics.

Chuyên gia từ VPBankS cũng lưu ý, việc tăng thanh khoản sẽ giúp thị trường chứng khoán trở thành kênh vốn chính, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, nhưng bên cạnh đó cần có cơ chế giám sát dòng vốn, tránh được những rủi ro khi toàn cầu có biến động.

Tiềm năng “hút” dòng vốn ngoại lên đến hàng tỷ USD

Trong báo cáo gửi rộng rãi đến các nhà đầu tư quốc tế, Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC dự báo, tiềm năng dòng vốn nước ngoài có thể lên đến 3,4 tỷ USD đến 10,4 tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động sau khi nâng hạng. HSBC hiện đang là ngân hàng lưu ký phục vụ khoảng một nửa nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Không riêng HSBC Việt Nam, nhiều tổ chức ngoại lớn cũng đưa ra nhận định tích cực trước thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng có thể sẽ bổ sung dòng vốn từ 5-6 tỷ USD cho thị trường (Ảnh minh họa: KT)

Theo ước tính của VinaCapital, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell có thể sẽ bổ sung dòng vốn từ 5-6 tỷ USD cho thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ nâng cao thanh khoản của thị trường mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thị trường vốn Việt Nam.

"Về lâu dài, chúng tôi tin rằng, tăng trưởng kinh tế vẫn là yếu tố quyết định chính cho hiệu suất của thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, chúng tôi kỳ vọng mức định giá của VN-Index có thể tăng thêm từ 15 - 20% trong vòng 12 - 18 tháng tới", đại diện VinaCapital cho hay.

Đồng quan điểm, Dragon Capital cũng đánh giá, việc nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là cột mốc quan trọng ghi nhận thành quả đạt được trong quá trình cải cách quyết liệt và đồng bộ trong nhiều năm qua mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Lần đầu tiên Chính phủ đã công bố một chiến lược toàn diện hướng tới mục tiêu đạt được vị thế thị trường mới nổi bậc cao (FTSE Advanced EM) và thị trường mới nổi theo MSCI (MSCI Emerging) vào năm 2030, đi cùng đó là những cải cách cụ thể và có chiều sâu. Do vậy, Dragon Capital cho rằng, thị trường chứng khoán được FTSE nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình dài hạn của thị trường vốn Việt Nam.

Đảm bảo thị trường chứng khoán được nâng hạng theo đúng kế hoạch

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, sau khi Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi vào ngày 8/10, cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo quá trình nâng hạng được thực hiện đúng kế hoạch vào tháng 9/2026.

Các giải pháp tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, nâng cao minh bạch thông tin và cải thiện hơn nữa khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Phó chủ tịch Bùi Hoàng Hải, việc tiếp tục đồng bộ các yếu tố kỹ thuật và pháp lý trong giai đoạn này sẽ thúc đẩy hơn nữa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuẩn mực quốc tế, thu hút mạnh mẽ dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.