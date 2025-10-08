'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae và cuộc sống giản dị bên chồng 73 tuổi

Hà Phương/VOV.VN Nguồn: Kbizoom| 10/08/2025 17:37

Nữ diễn viên Lee Young Ae tiết lộ cuộc sống giản dị của mình, thu hoạch rau trong vườn và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm với người chồng 73 tuổi.

Ngày 9/8, trên trang cá nhân, Lee Young Ae – minh tinh hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với vai diễn kinh điển trong “Dae Jang Geum” – đăng dòng trạng thái: “Chúng ta nên ăn gì vào cuối tuần mùa hè này?” kèm nhiều biểu tượng cảm xúc. Đi cùng là loạt ảnh cô tự tay thu hoạch rau củ trong khu vườn phía sau nhà: bí ngô, cà chua bi, cà tím và dưa lưới chín mọng. Mặc trang phục đời thường, Lee xuất hiện mộc mạc như một người vợ, người mẹ, khác hẳn hình ảnh ngôi sao sang trọng, khiến người hâm mộ thích thú.

Trước đó, trong một chương trình trên kênh YouTube của Hong Jin Kyung, Lee tiết lộ đã dành 10 năm sống ở vùng nông thôn Yangpyeong, tự trồng rau và nấu ăn. Cô cũng chia sẻ về người chồng hơn 20 tuổi – doanh nhân Jung Ho Young – với sự trìu mến: “Vì chúng tôi có con muộn nên anh ấy luôn lo lắng, không cho tôi đến những nơi nguy hiểm”.

Khi được hỏi về những lần cãi vã, Lee Young Ae mỉm cười: “Đôi khi chúng tôi cãi nhau bằng lời nói trang trọng, đôi khi bằng lời nói thông thường”. Còn về chuyện thể hiện tình cảm, cô dí dỏm: “Chúng tôi hôn nhau mỗi ngày, hôm qua cũng vậy”.

Kết hôn năm 2009 và sinh đôi vào năm 2011, Lee Young Ae mô tả hôn nhân của mình là sự đan xen giữa những tranh luận vụn vặt và tình cảm sâu đậm: “Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ như cửa mở hay đóng”.

Cuộc sống bên gia đình mang lại cho Lee Young Ae nhiều niềm vui. Dù từng nhận ý kiến trái chiều khi chia sẻ đời sống riêng tư trên YouTube, cô vẫn coi đây là điều ý nghĩa. Lee kể, con gái thậm chí khóc vì ít xuất hiện trên màn ảnh.

Bước sang tuổi 53, “nàng Dae Jang Geum” vẫn giữ nguyên nhiệt huyết: “Tôi muốn thử sức với mọi loại vai diễn thú vị”. Cô từng cân nhắc sinh con thứ ba khi ngoài 40 tuổi, và nhớ lại lần sinh đôi tự nhiên – thời điểm bác sĩ đùa rằng cô trở thành “kẻ thù công khai của các nàng dâu”.

Ở nhà, Lee Young Ae quản lý lịch học của con, đạp xe cùng con gái và ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của bé. Cô khẳng định không hối hận khi con không theo học mẫu giáo quốc tế.

Tập ghi hình còn hé lộ Lee Young Ae nấu mì cay tại nhà ở Itaewon, chia sẻ tình bạn với Jang Seo Hee và Baek Ji Yeon. Cô thích tập luyện trong khu phố, giữ tinh thần thoải mái và tiết lộ đã thử phương pháp làm đẹp “mật độ cơ thể” – ít đau và hiệu quả hơn Ulthera.

Lee Young Ae sinh năm 1971, được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ hàng loạt vai diễn trong “Joint Security Area”, “Lady Vengeance” và đặc biệt là “Dae Jang Geum” – bộ phim truyền hình tạo cơn sốt toàn cầu đầu những năm 2000. Với vẻ đẹp thanh tao và lối sống kín đáo, Lee luôn giữ được hình ảnh mẫu mực, trở thành biểu tượng của làng giải trí Hàn Quốc.

Với phong thái thanh lịch, ấm áp và chân thật, Lee Young Ae vẫn chứng minh rằng vẻ đẹp và tình yêu chỉ thêm sâu đậm theo năm tháng.

