Nâng cấp bản phối cùng phụ kiện thắt lưng

Xu hướng Y2K (thời trang thập niên 2000) đã đem đến những luồng gió mới trong các bản phối thời trang của giới trẻ, tái hiện những món đồ tưởng chừng như đã mất tích từ lâu. Nếu bạn đã quá quen thuộc với các món phụ kiện thời trang những năm 2000 thì chiếc thắt lưng với bản khóa to quá cỡ khiến bản phối càng có thêm sức hút đặc biệt. Những kiểu thắt lưng này thường dày dặn và có kích thước lớn hơn so với kiểu dáng bình thường, được xuất hiện một cách có chủ ý trong các cách phối thời trang sành điệu - Ảnh: Freepik