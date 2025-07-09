Nâng cấp bản phối cùng phụ kiện thắt lưng

Hiện nay, nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng việc dùng thắt lưng như một món phụ kiện để thể hiện cá tính.
Thắt lưng da màu đen kinh điển được nhiều chị em ưa chuộng và ứng dụng nhiều trong các bản phối nổi bật. Nổi bật nhất là mẫu thắt lưng với dáng dây mỏng, nhẹ, thanh mảnh dễ dàng kết hợp cùng mọi loại trang phục, đem đến vẻ đẹp tối giản. Thiết kế thắt lưng đơn giản này thường sở hữu chiếc khóa mạ vàng hoặc bạc đơn nhỏ gọn, đủ để làm bật lên sự thanh lịch, nhẹ nhàng của tổng thể trang phục. Kiểu thắt lưng này rất thích hợp với phong cách thời trang công sở, tạo điểm nhấn cho tủ đồ hàng ngày của bạn - Ảnh: Freepik
Ngọc trai luôn nằm trong danh sách những món trang sức đá quý mơ ước của phái đẹp. Vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng và quý phái của ngọc trai thường được tìm thấy ở những món phụ kiện như bông tai, dây chuyền hay nhẫn. Thời gian gần đây, cộng hưởng với sự lên ngôi của món đá quý này, thì dây thắt lưng ngọc trai cũng được các chị em tận dụng triệt để trong các bản phối sang trọng để trở nên nổi bật hơn - Ảnh: Freepik
Thắt lưng dáng xâu chuỗi độc đáo đang “làm mưa làm gió” trên thị trường thời trang. Thiết kế giống hệt như một mẫu dây chuyền, được xâu chuỗi hoặc kết lại bằng những móc xích mạ vàng hoặc bạc sang trọng. Kiểu dáng thắt lưng đầy cá tính này phù hợp với những chị em thường diện trang phục mang hơi hướng streetwear (thời trang đường phố) để dạo phố hay tiệc tùng cùng bạn bè - Ảnh: Freepik
Xu hướng Y2K (thời trang thập niên 2000) đã đem đến những luồng gió mới trong các bản phối thời trang của giới trẻ, tái hiện những món đồ tưởng chừng như đã mất tích từ lâu. Nếu bạn đã quá quen thuộc với các món phụ kiện thời trang những năm 2000 thì chiếc thắt lưng với bản khóa to quá cỡ khiến bản phối càng có thêm sức hút đặc biệt. Những kiểu thắt lưng này thường dày dặn và có kích thước lớn hơn so với kiểu dáng bình thường, được xuất hiện một cách có chủ ý trong các cách phối thời trang sành điệu - Ảnh: Freepik
Thế giới đa sắc màu đã xâm chiếm thị trường thời trang, tạo nên những nguồn cảm hứng sắc màu đầy ấn tượng trong những thiết kế phụ kiện hấp dẫn. Những chiếc thắt lưng được phối cùng với các món đồ thời trang khác, tạo nên những bản phối đầy mãn nhãn và nổi bật - Ảnh: Freepik
Với nam giới, thắt lưng cũng là một món phụ kiện giúp nâng tầm bản phối, một chiếc thắt lưng bản to không chỉ giữ vai trò cố định trang phục mà còn trở thành điểm nhấn nâng tầm phong cách. Với thiết kế mạnh mẽ, rõ nét, thắt lưng bản to dễ dàng tạo cảm giác vững chãi và tự tin hơn cho tổng thể bản phối. Khi kết hợp cùng quần jeans thì món phụ kiện này giúp bản phối trở nên hiện đại và thời thượng. Đặc biệt, những chiếc khóa kim loại hoặc thiết kế tối giản càng làm nổi bật sự nam tính và tinh tế. Đây chính là chi tiết nhỏ nhưng đủ sức nâng cấp diện mạo của bất kỳ ai - Ảnh: Freepik
Thắt lưng bản nhỏ là lựa chọn tinh tế dành cho những bản phối mang tính lịch sự và trang nhã. Với thiết kế gọn gàng, độ rộng vừa phải, món phụ kiện này giúp tạo nên sự cân đối khi kết hợp cùng quần jeans ống suông, áo thun trơn và sơ mi. Không quá phô trương, thắt lưng bản nhỏ mang lại cảm giác tinh gọn và chuẩn mực cho tổng thể trang phục. Đây là điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách công sở hoặc các sự kiện cần sự chỉn chu - Ảnh: Freepik
Thắt lưng da khi phối cùng trang phục denim mang đến sự hòa quyện giữa nét bụi bặm và tinh tế cho phái mạnh. Chất liệu da tự nhiên tạo nên cảm giác sang trọng, trong khi denim giữ được sự phóng khoáng và năng động. Một chiếc thắt lưng da nâu hoặc đen dễ dàng kết hợp với quần jeans xanh, áo sơ mi hoặc áo thun, tạo nên bản phối vừa tối giản vừa lịch lãm - Ảnh: Freepik