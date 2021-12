Nâng cao sức tự đề kháng của cán bộ đối ngoại hoạt động ngoài nước

Đạt được kết quả trên, theo đồng chí Võ Văn Thưởng, là do Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã quán triệt sâu sắc, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng sự đoàn kết, thống nhất của Ban Cán sự Đảng ủy Bộ, của các cấp ủy trong và ngoài nước, sự chủ động, sáng tạo của các đồng chí bí thư cấp ủy, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, cùng sự nỗ lực, đồng lòng, phấn đấu không mệt mỏi của các cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời gợi mở một số vấn đề trọng tâm về công tác đảng ngành ngoại giao cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy tổ chức Đảng của ngành ngoại giao phải sớm triển khai cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; mở rộng sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng ngành ngoại giao thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, hiện đại, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại vì khát vọng nâng cao vị thế đất nước.

Thứ hai, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phục vụ cho công tác đối ngoại. Đồng thời, qua hoạt động này để tạo thêm đồng thuận, nhất trí, giữ vững bản lĩnh, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhà ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào con đường đi lên CNXH của nước ta.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên hoạt động ở ngoài nước, xa Tổ quốc, hoạt động độc lập càng cần phải nhận thức đúng, kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tự miễn dịch, tự đề kháng cao, luôn tỉnh táo, không bị tác động, lôi kéo bởi bất cứ âm mưu, thủ đoạn của tổ chức, cá nhân nào.

Không những thế, các đồng chí còn phải là những chiến sĩ tiên phong trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào ta ở nước ngoài thấy rõ những quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực cơ hội, thù địch; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Bộ Ngoại giao thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường sự hiểu biết của Việt Nam với các đối tác, nhân dân, bạn bè quốc tế thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao phải thấm nhuần và thực hiện tốt nhất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng về tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ ngành ngoại giao. Cán bộ là cái gốc của công việc. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, có ý nghĩa quyết định mọi công việc toàn ngành, do đó phải chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của dân tộc; có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín, phong cách; hội đủ tố chất vừa hồng vừa chuyên, thể hiện được bản lĩnh, đạo đức, cốt cách ngoại giao Hồ Chí Minh; luôn tỉnh táo, chủ động phòng ngừa, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực.