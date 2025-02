Nâng cao năng lực tự cường của ASEAN về quốc phòng là quan trọng, cần thiết

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin nhấn mạnh, trong thời đại mà các thách thức an ninh ngày càng trở nên phức tạp và vượt qua biên giới quốc gia, sự đoàn kết của ASEAN và hợp tác khu vực vững chắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

ASEAN đang đối mặt với cả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống mà không một quốc gia nào có thể tự giải quyết. Do đó, việc tăng cường năng lực tập thể để ứng phó hiệu quả và chủ động với những thách thức này là điều tất yếu. Đồng thời, các chiến lược an ninh của ASEAN phải mang tính bền vững, tận dụng các phương pháp hợp tác quốc phòng dài hạn và có tầm nhìn xa để duy trì sự ổn định khu vực cho các thế hệ tương lai.

Là Chủ tịch ADMM năm nay, Malaysia cam kết thúc đẩy 6 ưu tiên bao gồm: Trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh hàng hải, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, hợp tác công nghiệp quốc phòng, ứng phó các mối đe dọa an ninh từ các tác nhân phi quốc gia, rủi ro sinh học.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau trao đổi quan điểm về việc tăng cường đoàn kết ASEAN và hợp tác khu vực trong ứng phó với các thách thức an ninh đang nổi lên.