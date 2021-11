Nâng cao khả năng phòng, tránh, thích nghi với thiên tai của các tỉnh miền Trung

Còn tại tỉnh Quảng Nam, từ tối 17/11, mưa lớn khiến tuyến đường nối Quốc lộ 40B dẫn vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My bị sạt lở nặng, mặt đường đứt gãy làm cô lập toàn xã Trà Leng, nơi từng xảy ra vụ đất đá vùi lấp cả ngôi làng với nhiều người chết vào tháng 10/2020.

“Từ sáng 18/11, toàn xã bị cô lập hoàn toàn do đường sá hư hỏng. Khoảng 5 điểm trên đường dẫn vào Trà Leng thuộc diện sạt lở nghiêm trọng. Riêng trường mẫu giáo Trà Leng phải tạm thời đóng cửa do nằm trong khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 60 hộ dân ở những nơi nguy cao xảy ra sạt lở đất đá đến địa điểm khác an toàn”, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết.

Đường ĐH 1 vào xã Trà Leng bị sạt lở hư hỏng nặng. Ảnh: daidoanket

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 17/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến đặc biệt to. Lượng mưa đo được từ 7h ngày 17/11 đến 7h ngày 18/11 ở một số nơi như: Trà Leng (Quảng Nam) 436.6mm, Sông Hinh (Phú Yên) 335.2mm, Phước Chanh (Quảng Nam) 276.6mm, Sơn Tây (Quảng Ngãi) 200.6mm,… Mưa to liên tục khiến nhiều địa phương ở miền Trung bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.

Phân tích của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, do điều kiện tự nhiên, duyên hải miền Trung là nơi chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam nhưng với tần suất cao hơn và mức độ ác liệt hơn như bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất, lốc tố, dông sét, cát lấn đồng ruộng, cát bay cát lấp, rét hại rét đậm,... trong đó phổ biến nhất là bão, lũ, lũ quét, hạn hán và sạt lở đất.