Nạn nhân những vụ “bắt cóc online” kể lại việc bị dẫn dụ

Nam sinh bị điều đến nhiều khách sạn

Trước đó một ngày, nam sinh viên năm hai tên A (20 tuổi, ngụ tại phường Diên Hồng, TP.HCM) cũng rơi vào kịch bản tương tự. A nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là shipper, thông báo có đơn hàng chưa nhận. Ngay sau đó, một người gọi video qua Zalo, nói A liên quan tới vụ rửa tiền, ma túy. Trong cuộc gọi, kẻ này mặc sắc phục công an.

Những kẻ lừa đảo cho A xem hình ảnh một vali chứa tiền, túi bột trắng và một người đàn ông mặc đồng phục công an đang “báo án” là A đã bán tài khoản ngân hàng cho đường dây tội phạm. “Họ dọa em liên quan tới việc bán tài khoản ngân hàng lấy số tiền 250 triệu đồng, nếu không chứng minh sẽ bị bắt giam…” - A nhớ lại.

A cho biết mình bị thao túng tâm lý và hoàn toàn tin tưởng những người liên hệ với mình qua điện thoại. Ảnh: NT

Sau khi thao túng tâm lý làm cho A lo sợ, nhóm này yêu cầu A tải Zoom, chuyển đến ở các khách sạn ngoại thành TP.HCM để “hợp tác điều tra” và không được nói cho bất kỳ ai, A đã răm rắp làm theo chỉ dẫn.

“Họ yêu cầu em phải có tiền để chứng minh không phải túng thiếu mà bán tài khoản ngân hàng cho tội phạm, nếu không có tiền thì gọi về nhà xin. Họ đưa lý do nói với gia đình là được học bổng du học, cần sao kê tài khoản để chứng minh” – A kể. Nam sinh sau đó mượn bạn bè gần 50 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa.

Sang ngày 25-7, những kẻ lừa đảo đã đặt xe cho A để đi qua siêu thị Aeon ở quận Tân Phú (cũ), sau đó những kẻ lừa đảo tiếp tục đặc xe cho em về Củ Chi. Tại đây, A được yêu cầu tự nhốt trong khách sạn. Rất may, Công an TP.HCM kịp thời can thiệp, xác định vị trí và giải cứu nam sinh an toàn.

Bị bán qua Campuchia