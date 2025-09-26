Nam vương quốc tế 2025 đến từ đâu?

Kirk Bondad đến từ Philippines đã chiến thắng danh hiệu Nam vương Quốc tế 2025- Mister International trong đêm chung kết cuộc thi Nam vương quốc tế, diễn ra tối 25-9 tại Thái Lan. Danh hiệu Á vương 1 thuộc về nam thần xứ Lebanon Heneie Saadeddine Ghassan và nam thần xứ kim Choi Seung Ho mang về danh hiệu Á vương 2.

Các danh hiệu á vương 3, 4, 5 lần lượt thuộc về Bethel Mbamara (Nigeria), Roberto Mena (Costa Rica) và Kanapol Treesongkiat (Thái Lan).