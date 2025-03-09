Nam vương nhí thế giới hòa giọng cùng dàn nghệ sĩ trong đại lễ A80 là ai?

Trong không khí trang trọng và hân hoan của ngày Quốc khánh 2/9, không chỉ có hình ảnh các khối diễu binh, các nghệ sĩ tham gia diễu hành được người dân quan tâm theo dõi mà các em thiếu nhi xuất hiện trong đại lễ cũng là khối được yêu thích không kém.
Trong đó, cậu bé Bùi Khâu Minh Triết, học sinh lớp 3B01 trường Tiểu học Vinschool Times City T36 cũng bất ngờ được cộng đồng mạng “truy tìm” danh tính khi xuất hiện trên sóng truyền hình cùng loạt nghệ sĩ, hòa giọng trong tiết mục đồng diễn “Khí phách Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo.
Trước đó, vào ngày 1/9, Minh Triết cũng góp mặt trong chương trình nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ chào mừng ngày lễ trọng đại. Hình ảnh một cậu bé tiểu học hòa mình trong không gian thiêng liêng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, gợi lên niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam đầy tự tin và bản lĩnh.
Trước khi gây chú ý với hình ảnh tại dịp đại lễ này, Minh Triết còn được biết đến là nam vương nhí thế giới sau khi đăng quang Little Mister World vào tháng 7/2024. Sau danh hiệu này, cậu liên tiếp góp mặt trong những sự kiện văn hóa và thời trang lớn, từ “Aquafina Vietnam International Fashion Week”, “Vietnam Beauty Fashion Awards 2025” cho đến “Destination Runway Fashion Week” hay lễ hội “Áo dài Trẻ em” tại Sơn Tây. Minh Triết cũng từng tham gia chương trình truyền hình “Bộ Ba Tranh Tài”, đóng vai chính trong phim thiếu nhi “Sao Cổ Tích” và góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.
Mỗi lần xuất hiện, Minh Triết đều gây chú ý bởi sự chỉn chu, phong thái tự tin và khả năng biểu cảm cuốn hút, trở thành gương mặt nhí quen thuộc trên các sàn diễn.
Cậu bé cũng được trao vai trò Đại sứ Du lịch cho Lễ hội Sáu Tỉnh Việt Bắc, góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng cao đến bạn bè quốc tế. Minh Triết từng tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, trong đó có chương trình kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng, để lại dấu ấn trong lòng công chúng.
Bên cạnh nhiều hoạt động nghệ thuật, nam vương nhí còn được biết đến với bảng thành tích học tập được ví là “con nhà người ta”. Trong năm học 2023 - 2024, em được trao danh hiệu “Ngôi sao Văn minh Vinschool” và giành nhiều giải thưởng học thuật quốc tế như huy chương đồng Toán FISO vòng quốc tế, huy chương đồng tiếng Anh FISO vòng quốc tế cùng giải nhì tiếng Anh cấp quốc gia kỳ thi IKLC 2025.