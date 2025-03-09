Nam vương nhí thế giới hòa giọng cùng dàn nghệ sĩ trong đại lễ A80 là ai?

‏Trước khi gây chú ý với hình ảnh tại dịp đại lễ này, Minh Triết còn được biết đến là nam vương nhí thế giới sau khi đăng quang Little Mister World vào tháng 7/2024. Sau danh hiệu này, cậu liên tiếp góp mặt trong những sự kiện văn hóa và thời trang lớn, từ “Aquafina Vietnam International Fashion Week”, “Vietnam Beauty Fashion Awards 2025” cho đến “Destination Runway Fashion Week” hay lễ hội “Áo dài Trẻ em” tại Sơn Tây. Minh Triết cũng từng tham gia chương trình truyền hình “Bộ Ba Tranh Tài”, đóng vai chính trong phim thiếu nhi “Sao Cổ Tích” và góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn.‏

‏Mỗi lần xuất hiện, Minh Triết đều gây chú ý bởi sự chỉn chu, phong thái tự tin và khả năng biểu cảm cuốn hút, trở thành gương mặt nhí quen thuộc trên các sàn diễn.‏

‏Cậu bé cũng được trao vai trò Đại sứ Du lịch cho Lễ hội Sáu Tỉnh Việt Bắc, góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên và bản sắc văn hóa vùng cao đến bạn bè quốc tế. Minh Triết từng tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, trong đó có chương trình kỷ niệm 70 năm Giải phóng Hải Phòng, để lại dấu ấn trong lòng công chúng.‏