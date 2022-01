Nam thanh niên tử vong trong phòng trọ nghi do 'bế tắc' tiền bạc, gia đình từ chối giám định pháp y

Xe cứu thương đến hiện trường vụ việc.

Theo tim hiểu của PV Infonet, vụ việc đau lòng này xảy ra trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều 18/1. Khi người dân phát hiện đã lập tức báo cơ quan công an.

Chiều 19/1, trao đổi với PV Infonet, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Vào chiều 18/1, cơ quan công an nhận được tin báo có một nam thanh niên treo cổ tự tử ở phòng trọ trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.