Nam thanh niên tử vong bên cạnh chiếc xe máy chìm dưới nước

Nguyễn Ngọc Tuấn, 32 tuổi, được phát hiện tử vong dưới kênh nước tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh thi thể nạn nhân là chiếc xe máy bị hư hỏng, vỡ nát nhiều bộ phận. Trưa 8/12, UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Ngọc Tuấn, trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Thi thể anh Tuấn được người dân phát hiện lúc 6h30 cùng ngày tại kênh dẫn nước thuộc khu tái định cư Cà Ninh, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông. Thi thể nam thanh niên nằm bên chiếc xe máy (Ảnh: Viên Nguyễn). Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, cơ thể chìm dưới nước ở khu vực có độ sâu 40-50cm. Bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy bị hư hỏng, nhiều bộ phận vỡ nát. Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện nhiều bộ phận của xe máy vỡ, nằm vương vãi trên bờ kênh. Tại đây có dấu hiệu của một vụ va chạm giữa xe máy và trụ bê tông của kênh dẫn nước. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.