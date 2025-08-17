Nam thanh niên rút súng dọa 'bắn bể đầu' chủ quán bida ở Đà Nẵng

Tại đây, Hiệu rút súng Rulo bắn chỉ thiên một phát rồi dí thẳng vào đầu anh H., buông lời đe dọa “bắn bể đầu”. Do lo sợ nên anh H. không phản ứng gì. Lúc này, Tường xông vào, dùng đầu húc vào mặt anh H. một cái rồi cả hai đối tượng bỏ đi.

Chưa dừng lại, khi đi ngang quán nhậu của anh trai nạn nhân, Hiệu tiếp tục nổ thêm 2 phát súng chỉ thiên, khiến người dân hoang mang.