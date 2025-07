Nam thanh niên nghi nhảy cầu Thăng Long được cứu sống nhờ bám vào phao nổi

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 13h40 ngày 28/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc nghi có người nhảy cầu tự tử trên cầu Thăng Long (Hà Nội).

Đội CSGT đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Đội PCCC&CHCN trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) và Công an xã Vĩnh Thanh tìm kiếm nạn nhân.