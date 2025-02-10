Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' leo lan can tầng 2 dọa nhảy lầu tự tử

Một số nhân chứng cho biết, nam thanh niên có biểu hiện hoang tưởng, liên tục kêu bị ai đó khống chế và dọa bắt cóc, sau đó leo ra lan can, vừa gào thét vừa đe dọa nhảy xuống.

Công an phường Từ Liêm cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau nhiều phút thuyết phục, nam thanh niên đã được đưa trở lại vào trong nhà an toàn.

Trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm xác nhận vụ việc và cho biết: “Bước đầu xác định người này có biểu hiện ngáo đá, hoang tưởng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.