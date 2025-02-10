Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' leo lan can tầng 2 dọa nhảy lầu tự tử

Tiến Dũng| 02/10/2025 11:27

Ban đầu, nam thanh niên có biểu hiện hoang tưởng, liên tục kêu bị ai đó khống chế, dọa bắt cóc. Sau đó, anh ta leo ra ngoài lan can tầng 2 của một ngôi nhà cao tầng, vừa gào thét vừa đe dọa nhảy xuống.

Sáng 10/2, trên đường Dương Khuê (phường Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ việc khiến nhiều người đi đường và cư dân xung quanh hốt hoảng. Một nam thanh niên bất ngờ trèo ra lan can tầng 2, lớn tiếng dọa nhảy xuống đất tự tử.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, người dân lập tức hô hoán, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng. Trong lúc chờ cảnh sát đến, nhiều người đã cố gắng động viên, khuyên nhủ để giữ thanh niên này bình tĩnh, tránh hành động dại dột.

Một số nhân chứng cho biết, nam thanh niên có biểu hiện hoang tưởng, liên tục kêu bị ai đó khống chế và dọa bắt cóc, sau đó leo ra lan can, vừa gào thét vừa đe dọa nhảy xuống.

Công an phường Từ Liêm cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau nhiều phút thuyết phục, nam thanh niên đã được đưa trở lại vào trong nhà an toàn.

Trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm xác nhận vụ việc và cho biết: “Bước đầu xác định người này có biểu hiện ngáo đá, hoang tưởng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

