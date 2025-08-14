Nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, L.Q.H. (22 tuổi, sống tại tầng 26 một tòa nhà thuộc cụm chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây) ném 3 bình nước suối (PV - loại 20 lít) từ căn hộ của mình xuống đường.

Các bình nước rơi trúng khu vực có người và phương tiện qua lại, tạo ra tiếng nổ, vỏ bình văng tung tóe, nước bắn khắp mặt đường. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Bảo vệ tòa nhà lập tức yêu cầu mọi người tránh xa khu vực nguy hiểm.