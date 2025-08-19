Nam thanh niên mất tích trong rừng Cúc Phương đã tử vong, tiết lộ về nơi tìm thấy thi thể

Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1992, trú ở xã Nam Sách, TP.Hải Phòng) mất tích khi đi tham quan rừng Cúc Phương khiến dư luận quan tâm những ngày qua, chiều 19/8, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thi thể của anh Mạnh đã được tìm thấy sau 6 ngày mất tích.

Cơ quan công an, viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo nguồn tin trên, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách động Sơn Cung - nơi anh Mạnh để lại ba lô, giấy tờ tùy thân, điện thoại ở cửa hang khoảng 500m. Khu vực anh này tử vong nằm dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi có rất ít người qua lại. Do đó những ngày qua, lực lượng chức năng đã không phát hiện được nạn nhân.