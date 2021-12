Nam thanh niên đi xe máy cà tàng, bỏ luôn xe khi bị phạt 7 triệu

Your browser does not support the audio element.

Tối 11/12, Đội Tuần tra Dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TPHCM, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện qua giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh).

Lúc 22h15, nam thanh niên tên H.T.T. (29 tuổi, quê Đắk Lắk) chạy xe máy có biểu hiện không tỉnh táo. Phát hiện, Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn.