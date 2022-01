Nam thanh niên đập phá quán Karaoke giữa mùa dịch

Ngày 03/1, tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thế Anh (SN 1993), trú tại thôn Bồng Phài, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn về tội hủy hoại tài sản.