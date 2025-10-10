Nam thanh niên cầm dao rựa gây náo loạn trước quán ăn ở TPHCM

Hôm nay (10/9), Công an phường Chánh Hiệp, TPHCM đang xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên cầm hung khí gây náo loạn trước quán ăn tại khu nhà ở xã hội.

Sự việc xảy ra tại khu nhà ở xã hội Định Hoà (phường Chánh Hiệp, TPHCM) làm người dân hoảng sợ, một số người bị thương tích.