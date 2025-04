Nam thanh niên Ấn Độ nguy kịch vì bị bạn gái cắt 'của quý' sau mâu thuẫn tình cảm

Một người dân trong khu vực phát hiện Mithun bị thương nên đã ngay lập tức báo cho gia đình nạn nhân. Bố của Mithun đã vội vã đưa con trai đến bệnh viện để điều trị tuy nhiên tình trạng của thanh niên này vẫn rất nguy kịch.

Mặc dù đã được chăm sóc y tế và khâu vết thương, Mithun vẫn tiếp tục bất tỉnh do mất quá nhiều máu. Người bố khẳng định đã có sự thù địch trước đó giữa 2 gia đình, điều này đã từng đòi hỏi sự can thiệp của cảnh sát. Ông cũng cáo buộc rằng người phụ nữ đã cố tình dụ dỗ con trai ông đến nhà với lý do gặp mặt và dàn dựng vụ tấn công.