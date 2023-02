Nam thần tượng bị kẻ lạ mặt theo dõi ngay trên livestream

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại cảnh Jongho bị bám đuôi

Không chỉ riêng OP mà ATINY còn phát hiện nhiều fan cuồng khác thậm chí còn đặt phòng hoặc cắm trại tại khách sạn mà ATEEZ đang ở. Nhiều fan chân chính đã đẩy hashtag trên Twitter nhằm kêu gọi mọi người giữ ranh giới phù hợp với thần tượng:

- Hành vi bám đuổi này không tốt tí nào. Tại sao idol không thể tận hưởng không gian riêng mà không bị cắt ngang vậy? Jongho rõ ràng chỉ muốn đi dạo nhưng người này lại đi quá giới hạn. OP thậm chí còn gọi điện khoe với một người khác nữa

- Làm ơn nếu thấy ATEEZ ở các thành phố thuộc world tour thì đừng theo chân họ, hãy để họ về khách sạn an toàn