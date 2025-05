Nam thần màn ảnh sụp đổ sự nghiệp sau ồn ào lộ 1.300 ảnh 'nóng' từng gây chấn động hiện ra sao?

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh thu hút sự chú ý khi nhắc lại vụ việc nói trên và phân tích theo góc nhìn của ông, theo China Press. Vị đạo diễn này cho rằng, vụ phát tán ảnh nhạy cảm của Trần Quán Hy không phải là một sự tình cờ mà đây là một hành động có chủ đích.

Công chúng đã biết loạt ảnh nhạy cảm bị rò rỉ do Trần Quán Hy mang máy tính đi sửa rồi bị kỹ thuật viên đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên, ông cho rằng nguyên nhân sâu xa rất có thể là do Trần Quán Hy trong lúc say xỉn đã khoe khoang với bạn bè về chuyện từng qua lại với nhiều nữ diễn viên, dẫn đến việc thông tin bị tiết lộ.

Cụ thể, trong video được đăng tải, Vương Tinh cho rằng, việc khôi phục ảnh riêng tư từ ổ cứng máy tính hỏng là chuyện không đơn giản, đòi hỏi nhiều kỹ thuật và công sức. Một kỹ thuật viên bình thường sẽ không chủ động đi “soi mói” dữ liệu riêng tư của khách hàng nếu không có lý do đặc biệt.

Từ đó, nam đạo diễn suy đoán có thể do Trần Quán Hy từng trong lúc tiệc tùng đã “khoe” chuyện nhạy cảm với bạn bè, dẫn đến việc bị người thân cận phản bội, theo thông tin trên tạp trí Tri Thức. Những kẻ có mục đích xấu biết được sự tồn tại của loạt ảnh và tìm cách “giăng bẫy” nam diễn viên.

Vụ lộ 1.300 ảnh "nóng" khiến sự nghiệp rực rỡ của Trần Quán Hy “rơi xuống vực thẳm”. Ảnh: Sina

Trần Quán Hy trước đây từng cho biết anh đã chủ động xóa bỏ loạt ảnh nhạy cảm trong máy tính khi có bạn gái mới. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chính anh cũng không biết, những bức ảnh đã bị lộ ra sau một lần nam diễn viên mang máy tính đi sửa.

Nam diễn viên cũng thừa nhận, bản thân rất sốc khi loạt ảnh riêng tư được chính anh xóa bỏ trong máy tính riêng lại xuất hiện tràn lan trên mạng vào năm 2008. Anh cho rằng mình chính là nạn nhân của một vụ việc "từ trên trời rơi xuống".