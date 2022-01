'Nam Tào' Xuân Bắc thấy trống trải khi không tham gia Táo Quân 2022

Táo Quânlà "món ăn tinh thần" quen thuộc đối với khán giả Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, Táo Quân 2022 đã có nhiều sự thay đổi khi vắng mặt 2 nghệ sĩ kỳ cựu nhập vai Nam Tào - Bắc Đẩu hàng năm chính là bộ đôi Xuân Bắc - Công Lý.

Năm nay, vì sức khỏe kém, NSND Công Lý không thể nhận vai Bắc Đẩu. Còn về phía Xuân Bắc, đến mãi khi chương trình đã ghi hình xong thì nam nghệ sĩ mới chính thức lên tiếng chia sẻ lý do không tham gia trong chương trình đã gắn bó với mình 20 năm.