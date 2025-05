Nam sinh Việt Nam tham dự chương trình đặc biệt của Đại học Harvard

Ngoài ra, tại cuộc thi ASEEDER Business Simulation, Quang cùng đội của mình mang về Huy chương Bạc đồng đội, trong một mô hình giả lập đòi hỏi năng lực điều hành, tư duy chiến lược và tinh thần hợp tác cao - những yếu tố thiết yếu với một công dân toàn cầu tương lai.

Ngoài thành tích học tập, nam sinh Lê Đại Quang thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Ngay từ lúc học lớp 7, lớp 8 Trường THCS Newton, Quang đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Kênh Spotify của Lê Đại Quang hiện chạm mốc gần 500.000 lượt nghe, trong đó, bài hát “Say You Want Me”, do chính Quang sáng tác, viết lời và thể hiện, đã có hơn 110.000 lượt nghe.