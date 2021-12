Nam sinh Olympia bị 'ném đá' vì ăn mừng thái quá trên truyền hình

Phát sóng vào chiều 5/12, cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý I Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 gây ấn tượng với sự có mặt của bốn nhà leo núi: Vũ Đăng Tuấn (THPT Cầu Giấy, Hà Nội), Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Đỗ Trọng Thái Dương (THPT Sơn Tây, Hà Nội).

Ngoài việc gây chú ý bởi thành tích học tập đáng nể, khối lượng kiến thức không phải dạng vừa, các thí sinh còn sở hữu những khả năng đặc biệt có thể nói là siêu phàm mà không phải ai cũng làm được.

Ấn tượng nhất về tài lẻ bẩm sinh phải kể đến chàng trai đến từ Thái Bình - Phạm Tiến Huy.

Cậu bạn điển trai này làm khó cả 2 MC Ngọc Huy và Khánh Vy với màn thể hiện khả năng đặc biệt là bẻ khớp ngón tay linh hoạt như chạm ngón giữa vào khuỷu tay, di chuyển cơ giữa 2 bàn tay.

Tiến Huy múa may đôi tay trông khéo léo nhìn qua tưởng bình thường lắm nhưng khi nhiều người thử thì quả thật không hề dễ dàng.