Nam sinh ở Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi ăn phở gần sân bay Nội Bài

Tiến Dũng| 21/08/2025 18:42

Một nam sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao, bất ngờ mất liên lạc sau khi được cho là đã ăn phở tại một quán gần sân bay Nội Bài, khiến gia đình lo lắng.

Ngày 21/8, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đã đăng tải thông tin về việc gia đình trình báo nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc từ trưa 18/8 đến nay.

536699422_1196485039189021_9036913312060055871_n.jpg
Nam sinh mất liên lạc từ trưa 18/8. Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia đình cho biết Thịnh rời khỏi nhà từ trưa 18/8, mặc áo xanh dài tay, quần đen và đi xe đạp. Từ thời điểm đó đến nay, em chưa trở về.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chiều 21/8, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1982, mẹ của Thịnh) cho biết: “Con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao. Gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”.

Điều khiến gia đình thêm phần lo lắng là tình tiết bất thường trước khi Thịnh mất tích. Theo lời bà Vân, chiều 20/8, Thịnh có ăn phở tại một quán đối diện sân bay Nội Bài. Sau đó, em đạp xe về nhà nhưng không trở lại như dự kiến.

“Từ hôm đó, cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Điện thoại của con không liên lạc được. Chúng tôi lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra”, bà Vân nghẹn giọng.

Bà cũng khẳng định Thịnh là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình. “Bố mẹ không hề mắng mỏ hay trách móc gì con. Cháu chỉ ở nhà học hành, chưa từng bỏ đi bao giờ. Chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm. Ai có thông tin hoặc nhìn thấy nam sinh Đào Phúc Thịnh có thể liên hệ qua các số điện thoại: 0379.638.988 – 0982.404.548 – 0963.734.838 (gia đình nam sinh Thịnh).

