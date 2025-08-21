Nam sinh ở Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi ăn phở gần sân bay Nội Bài

Điều khiến gia đình thêm phần lo lắng là tình tiết bất thường trước khi Thịnh mất tích. Theo lời bà Vân, chiều 20/8, Thịnh có ăn phở tại một quán đối diện sân bay Nội Bài. Sau đó, em đạp xe về nhà nhưng không trở lại như dự kiến.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chiều 21/8, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1982, mẹ của Thịnh) cho biết: “Con vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao. Gia đình không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”.

“Từ hôm đó, cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Điện thoại của con không liên lạc được. Chúng tôi lo sợ có chuyện chẳng lành xảy ra”, bà Vân nghẹn giọng.

Bà cũng khẳng định Thịnh là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình. “Bố mẹ không hề mắng mỏ hay trách móc gì con. Cháu chỉ ở nhà học hành, chưa từng bỏ đi bao giờ. Chúng tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm. Ai có thông tin hoặc nhìn thấy nam sinh Đào Phúc Thịnh có thể liên hệ qua các số điện thoại: 0379.638.988 – 0982.404.548 – 0963.734.838 (gia đình nam sinh Thịnh).