Nam sinh Nghệ An giành vòng nguyệt quế Olympia nhờ câu hỏi phụ cực khó

Thí sinh Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã có trận thi tháng đầy cảm xúc khi liên tục ở vị trí thứ hai đoàn đua, may mắn ở thời điểm bấm chuông giành quyền trả lời là thua... Đặc biệt, cậu tiếp tục phải phân định thắng thua bằng câu hỏi phụ.

Trận tháng 3 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chứng kiến sự tranh tài của bốn nhà leo núi: Phạm Thế Cường (THPT Nguyễn Đức Thuận, Nam Định), Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Đạt (THPT Than Uyên, Lai Châu).

Bốn thí sinh tranh tài ở vòng thi tháng 3 quý I.

Ở phần thi đầu tiên - Khởi động, Tiến Huy nhanh chóng nhập cuộc và chiếm ưu thế dẫn đầu với 110 điểm. Tiếp đến, Văn An 50 điểm, Hữu Đạt 20 điểm, Thế Cường 10 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Đàn tranh Việt Nam thường có bao nhiêu dây?" Chỉ Văn An ghi điểm điểm với câu trả lời "16".