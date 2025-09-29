Nam sinh lớp 8 ở TPHCM rơi từ tầng 2 trường học xuống đất

29/09/2025 17:27

Trong giờ nghỉ giải lao giữa tiết học, một nam sinh lớp 8 ở TPHCM bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống đất.

Chiều nay (29/9), Chủ tịch UBND phường Bình Dương (TPHCM) Võ Chí Thành cho biết, Công an phường đang phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Phú Mỹ xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 2 trường học xuống đất.

phu my.jpg
Trường THCS Phú Mỹ, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.T

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h35 sáng cùng ngày, khi đang trong thời gian nghỉ giải lao tiết 2, chuẩn bị vào tiết 3 buổi học sáng, một nam sinh lớp 8 bất ngờ rơi từ lan can tầng 2 xuống sân trường.

Phát hiện sự việc, các giáo viên đã đưa nam sinh này đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương để cấp cứu. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo Trường THCS Phú Mỹ xác nhận có sự việc nam sinh rơi lầu tại trường học. Theo camera giám sát tại trường, vào thời điểm xảy ra sự việc nam sinh này bất ngờ leo lên lan can của lầu 2 rồi rơi xuống sân trường.

Sau khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, Ban giám hiệu nhà trường đã cử một phó hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đi theo túc trực tại bệnh viện để hỗ trợ gia đình.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-8-o-tphcm-roi-tu-tang-2-truong-hoc-xuong-dat-2447339.html
