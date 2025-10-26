Nam sinh lớp 3 ở Đà Nẵng trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, tử vong

Trong lúc chơi trước nhà, một nam sinh lớp 3 tại xã miền núi ở Đà Nẵng không may bị trượt chân xuống dòng nước xiết, dẫn đến tử vong.

Tối 26/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ nam sinh lớp 3 người Xơ Đăng, tử vong do bị trượt chân trôi vào cống nước.

Nạn nhân là em H.M.Đ, học sinh lớp 3, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, em H.M.Đ (trú nóc Tu Gia, xã Trà Tập) ra nghịch nước ở mương thoát nước trước nhà giữa lúc trời mưa to. Trong lúc chơi, em trượt chân rơi xuống mương và bị dòng nước xiết cuốn vào cống.

Dù người nhà phát hiện và nhanh chóng tìm cách cứu vớt nhưng do dòng nước quá mạnh, khi đưa được lên thì em đã tử vong.

Lũ cuồn cuộn tại suối Tăk Pốc (thôn 4, xã Trà Tập). Ảnh: N.X

Nhận thông tin, chính quyền xã Trà Tập cùng đại diện Trường Tiểu học Chu Văn An đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tại xã Trà Tập, mưa lớn kéo dài trong ngày 26/10 cũng khiến lượng đất, cát và nước từ đoạn đường ATK đang thi công đổ xuống khu dân cư Cheng Tong (làng Ngok Nâm), gây ngập cục bộ một số tuyến đường nội bộ, nguy cơ tràn vào nhà dân.

Ngoài ra, tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã dẫn vào các thôn 1, 2, 3, 4 bị sạt lở nhiều điểm. Tại thôn 1, 15 hộ dân bị sạt mái taluy hiên, có nguy cơ hư hỏng nhà, chính quyền đã yêu cầu di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, để đảm bảo an toàn cho học sinh, xã đã quyết định cho học sinh trên toàn địa bàn được nghỉ học vào ngày mai (27/10).

