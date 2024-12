Nam sinh lớp 11 đạt 9.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên

Nhờ xây dựng nền tảng tiếng Anh từ sớm, Trần Minh Đức đạt 9.0 IELTS ngay ở lần thi đầu tiên, trong đó có 3 kỹ năng cùng đạt điểm tuyệt đối. Trần Minh Đức, học sinh lớp 11 Anh 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vừa nhận kết quả 9.0 IELTS, trong đó, cả ba kỹ năng Nghe, Đọc, Nói đều đạt 9.0; kỹ năng Viết đạt 8.0. Đây cũng là lần đầu tiên Đức dự thi chứng chỉ này. Nam sinh cho biết trước đó, em không ôn luyện IELTS quá nhiều bởi đã có nền tảng về ngữ pháp và từ vựng. Tuy nhiên, em vẫn đăng ký theo học ở một trung tâm để rèn thêm kỹ năng và làm quen với cấu trúc bài thi. “Em rất vui, không nghĩ mình đạt được kết quả như thế”, Đức nói. Trần Minh Đức đạt 9.0 IELTS ngay ở lần thi đầu tiên (Ảnh: NVCC) Chị Vũ Thu Trang, mẹ của Minh Đức, cho biết từ nhỏ Đức đã yêu thích và hay bắt chước nói một số từ vựng tiếng Anh. Khi ấy, chị thường cho con xem một số video ở các kênh như “Baby Einstein” để con vừa xem hình, vừa nghe phát âm chuẩn. Ngoài ra, chị cũng thường xuyên mua sách, truyện bằng tiếng Anh cho con đọc. Nhờ vậy, chị Trang phát hiện Đức có khả năng đọc rất nhanh. Vì yêu thích, chỉ hơn 3,5 tuổi, cậu bé đã đọc được cả sách tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Lên tiểu học, Đức bắt đầu thích xem các video, tự tìm tòi, tham khảo tài liệu nước ngoài liên quan đến thực vật và cây cối. “Những chủ đề này cũng không quá phức tạp, thường giới thiệu loại cây này sống ở đâu trên thế giới, chúng có đặc điểm gì, chức năng và tác dụng ra sao....”, Đức nói. Nhờ xem chủ đề yêu thích, vốn từ vựng tiếng Anh của Đức được trau dồi rất tự nhiên. Tuy vậy nam sinh thừa nhận, tiếng Anh ban đầu không phải lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Luôn dành tình yêu cho thực vật, cây cối, khi còn học cấp 2 tại lớp song bằng của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đức quyết định thử sức tham gia vào đội tuyển Sinh. Tuy nhiên, vì chưa có sự chuẩn bị về kiến thức nền tảng, nam sinh không thể bắt nhịp cùng các bạn. Ước mơ này đành phải gác lại, Đức chuyển sang theo học ở đội tuyển Anh. Năm lớp 9, Minh Đức tham gia thi và giành giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn tiếng Anh. Sau đó, em đỗ vào lớp 10 chuyên Anh của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam với điểm môn chuyên cao nhất. Minh Đức và mẹ. (Ảnh: NVCC) Đến khi vào lớp 10, Đức vẫn nung nấu ý định học môn Sinh. Vì thế, em tự tìm tòi tài liệu và bổ sung các kiến thức còn thiếu hụt so với các bạn lớp chuyên. Đến mùa hè năm nay, Đức xin thầy cô cho vào học cùng các bạn đội tuyển Sinh học của trường. Tuy nhiên theo quy chế thi học sinh giỏi, học sinh chỉ được chọn môn thi trong số các môn đã được học ở chương trình giáo dục phổ thông. Vì lớp chuyên Anh không học môn tự chọn này, Đức đành tiếp tục lỡ hẹn và quay về với tiếng Anh. Vượt qua vòng tuyển chọn ở trường, Đức lọt vào đội tuyển của thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào ngày 25/12 tới. Minh Đức là học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: NVCC) Về IELTS, nam sinh cho biết đây là chứng chỉ hầu hết học sinh chuyên Anh đều muốn chinh phục. Bí quyết giúp Đức đạt 9.0 IELTS là “đọc và xem mọi thứ bằng tiếng Anh để mở rộng vốn từ, dạng câu và học cách áp dụng chúng nhuần nhuyễn”. Ở kỹ năng Nghe, nam sinh đánh giá đây là phần không quá lắt léo và dễ lấy điểm nhất. Do đó trước khi vào bài nghe, Đức thường gạch chân trước từ khóa trong đề để nắm được tổng thể và những điều gì cần phải chú ý nhằm không bỏ lỡ nội dung nào trong quá trình làm bài. “Thi thoảng, người ta sẽ dùng từ đồng nghĩa để nói thay các từ trong đề, do đó cần phải chú ý nếu không sẽ không phát hiện ra rằng từ ngữ ấy có xuất hiện”, Đức nói. Ở kỹ năng Đọc, nam sinh cho rằng thí sinh phải nắm chắc các từ vựng, ngữ pháp, bởi chỉ cần hổng một trong hai sẽ không thể hiểu bài đọc toàn vẹn. Khi làm bài, Đức thường gạch chân các dẫn chứng để chọn được đáp án phù hợp. Với kỹ năng Nói, chủ đề Đức nhận được là kể về lần bạn đã học được một thứ qua một video trên mạng. Nam sinh đã kể về video nguồn gốc của các loại gia vị, hoa quả trên thế giới. Nhờ “chạm” đúng lĩnh vực say mê, Đức đã nói về lý do xem video, nội dung trong video thú vị ra sao và vì sao mình yêu thích video ấy. “Những điều em nói cũng khá đơn giản, nhưng chú trọng việc đa dạng cấu trúc câu và từ ngữ để gây ấn tượng với giám khảo. Ngoài ra, việc diễn đạt cũng cần rõ ràng, mạch lạc, không ngắt quãng”. Để nói và viết tốt, Đức cho rằng cần phải “tiêu thụ” nhiều tài liệu bằng tiếng Anh. “Có nhiều cách để tiêu thụ tiếng Anh. Nếu bận rộn, mình có thể bật podcast để nghe nội dung. Nếu có thời gian hơn, mình sẽ xem video hay những bộ phim yêu thích. Thông qua cách này, việc sử dụng từ ngữ, văn phong sẽ thuần thục, tự nhiên hơn”, Đức nói. Sau khi đạt 9.0 IELTS, Đức cho biết sẽ tập trung chuẩn bị tốt cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Với kế hoạch nộp hồ sơ du học Mỹ, nam sinh dự định sẽ thi thêm SAT. Lĩnh vực Minh Đức muốn theo đuổi ở bậc đại học liên quan đến Sinh học. Link: https://vietnamnet.vn/nam-sinh-ha-noi-dat-9-0-ielts-ngay-trong-lan-thi-dau-tien-2351378.html (Nguồn: Vietnamnet)