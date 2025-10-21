Nam sinh Hà Nội vào chung kết Olympia 'mê đọc sách, nấu ăn, thích đi bảo tàng'

Nam sinh Hà Nội cho biết, từ nhỏ, em đã cùng bà nội và bà ngoại theo dõi gần như đầy đủ các tập của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cả hai bà đều là khán giả trung thành của chương trình, hiếm khi bỏ sót buổi trưa phát sóng nào. Khi ấy, Khánh đã nhen nhóm ước mơ được một ngày đứng trên sân khấu Olympia.

“Em cảm thấy rất vui vì đã giành được vòng nguyệt quế và đưa cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với ngôi trường của mình” , Bảo Khánh chia sẻ.

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 Sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành chiến thắng trong cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 270 điểm, nhờ đó, mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với Hà Nội.

“Từ bé, em đã cố gắng tưởng tượng mình đứng ở vị trí thí sinh và trả lời các câu hỏi để rèn luyện phản xạ. Khi vào lớp 10, em đăng ký tham gia cuộc thi Olympia cấp trường do Câu lạc bộ OlympiAms tổ chức để rèn luyện và học hỏi. Cứ thế, em luyện thi đấu cùng các bạn có chung niềm đam mê để trau dồi kiến thức, kỹ năng và nâng cao phản xạ”, Khánh kể.

Nam sinh cho hay, em cũng thường xuyên luyện tập các trận đấu mô phỏng hay sân chơi tương tự Đường lên đỉnh Olympia. Theo Khánh, sự phát triển hiện nay của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội... đã giúp các trận đấu “Olympia online” được tổ chức và diễn ra rất dễ dàng. “Chính vì vậy, em có cơ hội thử sức với các bạn trên cả nước, qua đó rèn luyện, học tập và cùng giúp nhau phát triển”.

Nam sinh cho hay, tại Olympia, em thích tất cả các phần thi và trong bất cứ cuộc thi vòng nào, em đều chơi hết mình và luôn đặt mục tiêu tích luỹ nhiều điểm số nhất có thể để nắm lợi thế trước phần thi Về đích.

Nói về việc học, Khánh cho hay em không có bí quyết gì đặc biệt. “Em tự thấy mình là người đam mê đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức trên Internet”, nam sinh nói và cho rằng hiện nay với sự hỗ trợ của AI, việc học tập và tổng hợp kiến thức trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn