Nam sinh dở thói côn đồ trong lớp, nguyên nhân ngã ngửa

Các diễn đàn mới đây tích cực lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng xưa nay hiếm thấy xảy ra đối với một lớp học.

Đoạn video ghi lại một nam sinh hùng hổ cầm theo chiếc que xuống cuối lớp đập phá đồ đạc trang trí ở dưới.

Sốc hơn khi trong lớp lúc này có rất nhiều bạn bè nhưng không một ai đứng dậy can ngăn, tất cả ngồi im thin thít mặc cho nam sinh thích làm gì thì làm.