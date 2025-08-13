Nam sinh bị thủng màng nhĩ sau khi bị thầy giáo đến tận nhà đánh

Liên quan tới vụ việc thầy T. (giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đến tận nhà đánh một học sinh, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc, cho biết sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã yêu cầu thầy T. tường trình và báo cáo.

Theo thông tin ban đầu, thầy T. thừa nhận đã đến nhà một học sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô) và tát em này vì bức xúc khi nghe thông tin em nói với người khác rằng thầy dạy khó hiểu.