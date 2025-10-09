Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là 'nhìn đểu' giữa phố Hà Nội

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Bùi V.H. (SN 2002, xã Khoái Châu, Hưng Yên - hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút mình bị hành hung vô cớ.

Theo lời kể, khoảng 17h ngày 5/9, tại khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, giao với đường số 2 khu đô thị Times City, anh H. điều khiển xe máy hiệu Yamaha Grande thì bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe Vespa màu đỏ hăm dọa, chửi bới. Lý do mà họ đưa ra hết sức vô lý, cho rằng anh “nhìn đểu”.

“Ban đầu, họ vừa đi vừa chửi, dọa sẽ đánh. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên đã cố rời đi, nhưng khi di chuyển sang đường số 4 trong khu đô thị, người đàn ông bất ngờ phóng xe đuổi theo, chặn đầu rồi lao vào đánh tôi tới tấp”, anh H. kể.