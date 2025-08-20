Nam sinh 16 tuổi bị nhóm người lạ tấn công gây thương tật 41%, mù vĩnh viễn

Hậu quả, em L. bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán L. vỡ nhãn cầu mắt phải, mù vĩnh viễn cùng nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận giám định ban đầu xác định tỷ lệ thương tích tối thiểu của L. là 41%.

Sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, công an đã làm rõ, tạm giữ 7/10 đối tượng liên quan cùng phương tiện, hung khí gây án.

Nhóm này khai nhận do thấy L. và C. giống nhóm thanh niên từng thách thức mình trước đó nên đã lao vào tấn công.