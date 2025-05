Nam shipper bị người đàn ông đánh, lên gối vào mặt ở TP Thủ Đức

Anh P kể lại, ngày 16-5, anh có giao hàng cho người đàn ông nói trên là chủ quán ăn gần đường Mai Chí Thọ (phường An Phú, TP Thủ Đức). Tuy nhiên, người đàn ông không có nhà nên bảo anh P để món hàng lại và chuyển khoản trả tiền sau.

Đến ngày 18-5, anh P tiếp tục qua giao hàng cho vợ của người đàn ông và gọi điện để người nhận xuống lấy hàng thì bị chửi bới. “Người đàn ông nói tao sẽ đập mày thì tôi nói tôi đang đứng chờ trước này, có ngon anh đánh tôi đi chứ hăm dọa người ta hoài” – anh P kể.

Anh P bị tổn thương ở ngực và gãy mũi sau khi bị người đàn ông đánh đập. Ảnh: HT

Người đàn ông sau đó đi xuống, đánh anh P như clip đăng tải. Vụ việc khiến anh P bị tổn thương phần ngực, gãy sống mũi. “Ông ta đánh lần đầu, lúc đó không ai can ngăn, đến lần thứ hai ông ta quay lại đánh tiếp mới có người quay clip”- anh P nói.

Ngay sau đó, anh P đã đến Công an phường An Phú, TP Thủ Đức trình báo. Công an sau đó mời hai bên lên làm việc...