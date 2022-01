Nam rapper bắn chết bạn gái, sau đó dùng súng kết liễu cuộc đời

Nạn nhân nữ bị nhiều vết thương do đạn bắn, trong khi nạn nhân nam bị một vết thương từ súng rõ ràng do chính bản thân gây ra".

Ba đứa trẻ - từ 5 đến 11 tuổi - được cho là con riêng của nạn nhân nữ, đã được đưa ra khỏi nhà và may mắn không gặp bất kì tổn thương nào trong sự việc trên. Một khẩu súng ngắn được tìm thấy tại hiện trường.

J $tash, sinh năm 1993 tại Florida, là một rapper, producer... có tiếng. Anh phát hành mixtape đầu tay Hood Rich, vào năm 2016, kế đến là Relax With Me ra mắt năm 2017và EP 6ix Before 7even vào năm 2019.

Theo Trí Thức Trẻ