Nam NSƯT từng làm phụ hồ, thành giọng đọc huyền thoại của Thời sự VTV

Vào những thập niên 80 - 90, NSƯT Minh Trí được xem là một trong những giọng đọc VTV huyền thoại. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những giọng đọc quen thuộc của bản tin Thời sự, NSƯT Minh Trí từng vất vả với nhiều nghề để mưu sinh như phụ hồ, dạy học, đánh máy thuê.

NSƯT Minh Trí là một trong những "giọng đọc vàng" của VTV.

NSƯT Minh Trí sinh năm 1945, xuất thân là thầy giáo tiểu học và trung học cơ sở. Ông cho biết thuở còn đi học, Minh Trí từng thi trượt đại học nhiều lần, rồi bất ngờ được gọi vào học Sư phạm.

Ông kể lại rằng thời sinh viên bản là người nghịch ngợm nhất lớp, đi thực tập chỉ đạt điểm trung bình, bị thầy nhận xét ham chơi, ít học. Ra trường, ông không được phân công đi dạy ngay, phải nhận công việc phụ hồ, rửa cát sỏi để kiếm sống.