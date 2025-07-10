Nam NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, là Phó Hiệu trưởng trường quân đội

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc sinh năm 1975, trong gia đình truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh từng là giọng ca của đội văn nghệ Trường Sơn, bố công tác tại trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật Nghệ Tĩnh.

Từ nhỏ, NSND Nguyễn Xuân Bắc bộc lộ năng khiếu về âm nhạc dân tộc. Anh được thầy Võ Xuân Thành (nguyên trưởng khoa Văn hoá quần chúng, Trường Cao đăng Văn hoá nghệ thuật Nghệ An) phát hiện và dìu dắt từ nhỏ.

NSND Nguyễn Xuân Bắc hiện mang quân hàm Đại tá và là Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Năm 1999, NSND Nguyễn Xuân Bắc cho ra đời tác phẩm đầu tay Giao hưởng thơ Ngày về. Hai năm sau, tác phẩm Tiếng vọng của anh đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) tại Giải thưởng thường niên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.