Năm mới Quý Mão, nên ‘tống khứ’ những thứ này trước cửa nhà theo phong thuỷ

Theo phong thủy, có thể khiến cho dòng khí tốt khó đi vào nhà.

Cây cối, đồ vật chắn cửa chính, không thấy lối ra vào

Theo phong thủy, cửa chính hay lối ra vào có thể nhìn thấy mới giúp đón năng lượng tích cực và những điều may mắn. Khi đứng từ bên ngoài mà không nhìn thấy cửa chính do bị các đồ vật hay cây cối chắn thì năng lượng tích cực không thể vào nhà bạn.

Do đó, gia chủ phải cố gắng để dọn dẹp bớt những thứ chắn tầm nhìn từ bên ngoài vào cửa chính. Theo nguyên tắc của Phong Thủy, màu đỏ được coi là màu may mắn do đó gia chủ nên chọn sơn cửa chính màu này. Màu đỏ tượng trưng bảo vệ và năng lượng lửa. Nó cũng là màu của sức mạnh và uy quyền.

Quang Anh(Theo Home/Gardens)