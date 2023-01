Năm mới, đặt mục tiêu bớt 'cắm mặt' vào smartphone

Tìm ra nguyên nhân mất tập trung

Thông báo là một trong những nguyên nhân gây mất tập trung. Những tiếng chuông và rung nhắc kiểm tra tin nhắn, email hoặc mạng xã hội thu hút sự chú ý của người dùng thiết bị khỏi tác vụ đang thực hiện.

Mark giải thích điều này là do bộ não con người tiến hóa để chú ý đến những dấu hiệu mới lạ, do đó rất khó để lờ đi những thông báo phát tiếng hoặc rung vì chúng "khác thường" so với bối cảnh chung. Thậm chí, nếu cố lờ đi các thông báo, người dùng thiết bị còn trở nên bồn chồn, lo lắng.

Trong một nghiên cứu, các nhà tâm lý học đã đưa một nhóm người dùng điện thoại thông minh vào phòng thí nghiệm, đặt điện thoại của họ trong tầm mắt nhưng ngoài tầm với, và đặt thiết bị đo mức độ kích thích trên da.

Khi điện thoại phát rung hoặc chuông thông báo, mức độ kích thích của những người tham gia tăng vọt. “Họ cảm thấy cần phải trả lời tin nhắn đó hoặc ít nhất là xem ai gửi, nhưng họ không thể, và điều này khiến họ lo lắng", Larry Rosen, nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học bang California và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.