Nam MC được chọn dẫn concert Quốc gia dịp Quốc khánh 2/9 là ai?

Vũ Mạnh Cường những ngày qua liên tục bay đi bay về giữa Hà Nội và TPHCM để có thể góp mặt tổng duyệt và làm MC trong những sự kiện trọng đại của đất nước dịp đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

MC Vũ Mạnh Cường "đắt show" trong dịp đại lễ.

Nam MC vinh dự vì được chọn làm MC dẫn dắt nhiều lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của các ban, bộ ngành.

Anh sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra 20h ngày 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).