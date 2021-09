Năm lý do giá nhà đăng bán lại rẻ hơn mặt bằng chung, khi đi xem người mua cần hết sức lưu ý

Có rất nhiều lý do khiến một ngôi nhà có giá bán rẻ hơn so với mặt bằng chung các ngôi nhà cùng vị trí. Người mua cần cẩn trọng và tinh ý để phát hiện ra những điều này, tránh việc ham rẻ nhưng lại xảy ra tình trạng nuối tiếc. Dưới đây sẽ là 5 lý do khiến giá của một ngôi nhà được chủ bán rẻ hơn mặt bằng chung được HaNoi Home - Kênh thông tin mua bán bất động sản tại Hà Nội liệt kê.

1. Nhà nằm ở khu vực gần nghĩa trang

Khi xem để mua nhà, bạn phải hết sức lưu ý địa điểm của ngôi nhà và khảo sát xung quanh bất động sản nhà mình. Lý do gì nhà đó lại có giá rẻ như vậy.

Bởi một số ngôi nhà có giá rẻ bất ngờ và khi đi kiểm tra xung quanh, đường đi lối lại mới biết là gần nghĩa trang. Thông thường cò nhà đất thường tránh cho người mua biết điều này và thường dẫn bạn đi đường vòng.

Chính vì thế khi bạn đã ưng một căn nhà nào thì nên đi kiểm tra tổng thể xung quanh. Ngoài ra, bạn có thể lên địa chính phường để xem bản đồ thực tế để bao quát cả khu vực. Như vậy sẽ tiện cho cả việc ở của bạn sau này.