Nắm lấy cảm xúc để bắt được hạnh phúc

Bác sĩ Emma Hepburn là một nhà tâm lý học lâm sàng chuyên về tâm lý học thần kinh, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc và điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đam mê của cô là đưa tâm lý học và thông tin sức khỏe tâm thần thực chứng vượt ra khỏi phạm vi phòng khám, khuyến khích mọi người chủ động chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình.

Nhà tâm lý Emma Hepburn

Những tác phẩm có hình minh họa của cô đã được một số tổ chức sử dụng, bao gồm The American Association for the Prevention of Suicide (Hoa Kỳ), The Royal Society of Public Health and the Samaritans (Ấn Độ). Tài khoản @thepsychologymum trên Instagram của cô có 134 ngàn người theo dõi, đã giành được giải thưởng Bronze Lovie (Best of European Internet) cũng như giải Peoples' Choice Lovie cho hoạt động truyền thông xã hội, được vào danh sách rút gọn cho giải Media Awards.

Sẽ ra sao nếu con người không còn cảm xúc tồi tệ?

Con người có xu hướng đề cao cảm xúc tích cực và luôn tránh né hoặc đẩy cảm xúc tiêu cực ra xa. Nhưng sẽ ra sao nếu có một ngày con người không còn cảm xúc tiêu cực?