Nam Hương Vị Tình Thân ngoài đời nhảy nhót sexy khác hẳn trên phim

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Phương Oanh nhảy "freestyle" trên nền nhạc tiếng Trung tại gia. Phương Oanh lại khoe trọn vẻ sexy, quyến rũ của mình qua từng động tác vũ đạo. Cô nàng khiến fan thích thú khi khác hẳn một Nam cá tính trên phim.

Khoảnh khắc hậu trường của Phương Oanh cũng làm người hâm mộ phát sốt

Ngay khi vừa lên sóng 1 ngày nhưng clip đã thu hút hơn 2 triệu view.