Nam giới nên ăn gì để chống rụng tóc?

Hầu hết các loại trái cây và rau quả đều cung cấp một số vitamin C, nhưng ớt chuông đỏ là một nguồn đặc biệt mạnh. Chất dinh dưỡng này được biết đến là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vô hiệu hóa các gốc tự do trong cơ thể bạn để ngăn chặn quá trình oxy hóa gây hại cho tế bào và lão hóa tế bào sớm.

Hàu

Đây là một trong những nguồn cung cấp sắt tốt nhất, một chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình sản xuất nang tóc. Chúng cũng được khen ngợi là một trong những nguồn cung cấp kẽm tốt nhất cho chế độ ăn uống. Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất protein giúp ngăn ngừa rụng tóc.

Hàu cung cấp một chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình sản xuất nang tóc.

Nhân sâm

Nhân sâm là một loại thảo mộc đã được sử dụng từ lâu trong y học Trung Quốc vì các đặc tính chống viêm của nó. Nhân sâm có thể được ăn sốnghoặc ngâm như một loại trà. Nó chứa các chất phytochemical, cụ thể là ginsenosides và gintonin, đã được chứng minh là có tác dụng kích thích sự phát triển của tóc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng sâm vừa có thể ngăn chặn sự chết của các tế bào nang tóc hiện tại vừa tăng sản xuất tế bào mới, giảm thiểu rụng tóc, thúc đẩy tóc mới phát triển.

Sâm có tác dụng kích thích sự phát triển của tóc.

